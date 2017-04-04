YARI AÇIK CEZAEVİNDE YAŞIYORUZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Baba bir masal anlat bana şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin izin vermediğini belirterek, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Baba bir masal anlat bana şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin izin vermediğini belirterek, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler.
kaynak:dünya
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