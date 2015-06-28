

İstanbul'da 2000 senesinde Mahmut Ünlü ile evlenen Emine Ünlü, 2007 senesinde eşinden boşandı. Çiftin 2005'te dünyaya gelen Ali isimli çocuklarının velayeti anneye verildi.



Emine Ünlü, 2010 senesinde Ali Ertaş ile evlenerek Ertaş soyadını aldı. Kadın, eski eşinden olan çocuğunun yeni eşinin soyadını taşıması için İstanbul Türkiye 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme davayı kabul ederek, çocuğun "Ünlü" olan soyadının "Ertaş" olarak değiştirilmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı konuşan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.



Bozma kararında, 2525 sayılı Soyadı Kanunu'nun 4. maddesindeki "evliliğin feshi ya da boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği ya da seçeceği soyadı alır" ibaresinin Anayasa Mahkemesince iptalinden akabinde velayet hakkına sahip annelerin çocuklarına kendi soyadlarını vermek için bir gayret içine girip bu tür soyadı davaları açtıkları anlatıldı.



"Evrensel hukuk düzeni izin vermez"



Bahsi geçen düzenlemenin, velayet hakkının kullanılmasında kadın ve erkeğin birbiriyle eşit oldukları ilkesine terslilik dolayısıyla iptal edildiği anlatılan kararda, "Durumdan vazife çıkartarak ya da geçici elde edilmiş bazı hak ve imkanlardan yararlanarak kadın ya da erkeğin kendi lehine bir üstünlük yarışına girmesine ulusal yasalar ile evrensel hukuk düzeni izin vermez" ifadesi kullanıldı.



Kararda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 321. maddesinin Anayasa Mahkemesinin incelemesinden geçtiği ve "çocuğun, anne ve baba evli ise ailenin soyadını alacağı" hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verildiği anlatıldı.



Buradaki "aile" deyiminden babanın anlaşılacağının Anayasa Mahkemesince de kabul edildiği belirtilen kararda, aynı yasa maddesindeki "evli değilse ananın" ibaresinin baba lehine iptal edildiği acıkladı .



Kararda, şunlar kaydedildi:



"O halde, bir çocuğa soyadı verilmesi için o çocuğun doğum tarihinde anası ile babasının evli olup olmadığına bakılması lazım gelir . Doğum tarihinde anne ve baba evliyse çocuk ailenin, başka bir anlatımla babanın soyadını alacaktır. Çocuğun soyadı bu surette belirlendikten akabinde , onun soyadını velayet hakkına ya da başka nedenlere dayanarak değiştirmek Türk Medeni Kanunu'nun 321. maddesindeki düzenleme karşısında mümkün değildir. Velayet hakkı, anne ve baba için olağan şartlarda çocuğun ergin olmasına demek oluyor ki 18 yaşını tamamlamasına kadar devam eden geçici bir haktır. Evliliğin sonradan boşanma gibi nedenlerle ortadan kalkması halinde velayet hakkının anaya verilmiş olması çocuğun soyadının değiştirilmesi için haklı bir ne sebepten sayılmadığı gibi hukuki mevzuat da buna cevaz vermez."



Bozma kararında bunun yanı sıra , velayetin tekrardan babaya verilmesi halinde bu defa babanın, çocuğun soyadını değiştirmek isteyeceği, böyle bir uygulamanın nüfus kütüklerindeki kaydın güvenilirliğini ve istikrarı zedeleyeceği, çocuğun ruh hali üzerinde çok fazla derin ve etkili travma yaratabileceği açıklandı . Bozma kararı üzerine dosyayı tekrardan konuşan yerel mahkeme ise ilk kararında direndi. Direnme kararında, iptal edilen düzenlemenin, boşanma halinde bile çocuğun soyadını belirleme hakkını babadan aldığı, eşitlik ilkesi gereği bu hakkın anne tarafından da kullanılabilmesine imkan tanıdığı savunuldu. Direnme kararının ardından dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun gündemine geldi. Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını bozarak, bayanın boşandığı eşinden olan çocuğuna yeni eşinin soyadını veremeyeceğine hükmetti.