

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, eski savcı Muammer Akkaş ve eski hakim Süleyman Karaçöl hakkındaki dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.







Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 25 Aralık soruşturmasında görev alan eski savcı Muammer Akkaş ve eski hakim Süleyman Karaçöl'ün "görevi kötüye kullanma ve ihmal" suçundan yargılandıkları davada, Akkaş hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan da yargılama yapılması ihtimali nedeniyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.







25 Aralık soruşturmasında görev alan eski savcı Muammer Akkaş ve eski hakim Süleyman Karaçöl'ün "görevi kötüye kullanma ve ihmal" suçundan yargılandıkları davaya Yargıtay'da başlandı.







Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davaya, sanıklar Karaçöl ve Akkaş'ın avukatları ile bazı müdahiller ve avukatları katıldı.







Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek, söz alarak görevle ilgili bir talepte bulunacaklarını belirtti.