O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YARGITAY'DAN FLAŞ SİNAN OĞAN KARARI


YARGITAY'DAN FLAŞ SİNAN OĞAN KARARI
Tarih : 20 Haziran 2016, 13:14
Puan Ver : Yargıtay'dan Flaş Sinan Oğan Kararı(10/10)9


Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, MHP Merkez Disiplin Kurulunca partiden çıkarılmış, bu işlemin iptali istemiyle dava açmıştı. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi de ihraç kararını iptal etmişti. MHP Genel Merkezi ise yerel mahkemenin bu kararını temyiz etmişti.



Dosyayı görüşen Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Genel Merkez'in temyiz istemini reddetti.



Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin kararında, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının kesin nitelik taşıdığı ve temyiz edilemeyeceği belirtildi.



Böylelikle Sinan Oğan'ın parti üyeliği devam ediyor.








Etiketler: Yargıtay  Dan  Flaş  Sinan  Oğan  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER