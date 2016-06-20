

Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, MHP Merkez Disiplin Kurulunca partiden çıkarılmış, bu işlemin iptali istemiyle dava açmıştı. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi de ihraç kararını iptal etmişti. MHP Genel Merkezi ise yerel mahkemenin bu kararını temyiz etmişti.







Dosyayı görüşen Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Genel Merkez'in temyiz istemini reddetti.







Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin kararında, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının kesin nitelik taşıdığı ve temyiz edilemeyeceği belirtildi.







Böylelikle Sinan Oğan'ın parti üyeliği devam ediyor.