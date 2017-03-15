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yargıtay'dan flaş 'balkon' kararı!

YARGITAY'DAN FLAŞ 'BALKON' KARARI!

Yargıtay'ın verdiği emsal kararla birlikte evin balkonunun odaya dahil edilebilmesi için tüm bina maliklerinin izin alınması şartı getirildi.

Tarih : 15 Mart 2017, 13:07
Puan Ver : Yargıtay'dan Flaş 'balkon' Kararı!(6/10)7


Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Deniz Karataş, evinin balkonunu, terasını kapatarak odayla bütünleştiren mülk sahipleri için, Yargıtay'dan emsal bir karar çıktığını ve karara göre, uygulamanın yapılabilmesi için ilgili binadaki tüm kat maliklerinin onayı alınması gerektiğini, tek kat malikinin itiraz etmesinin dahi uygulamayı gerçekleştirmeye engel oluşturacağını açıkladı.



SİTEDEKİ TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYI GEREKECEK



Birçok mülk sahibi daha geniş odalara veya mutfağa sahip olabilmek adına, balkon ve teras gibi açık alanlarını dairelerine eklediğini, bu durumun apartman ve sitelerde birçok kez tartışma hatta dava konusu olduğunu hatırlatan Deniz Karataş, Yargıtay'a uzanan bir davanın, bu konuda emsal bir kararın çıkmasını sağladığını kaydetti. Karara göre, balkonun ya da terasın odaya dahil edilebilmesi için binadaki ya da sitedeki tüm kat maliklerinin onayı gerekecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yargıtay  Dan  Flaş    Balkon    Kararı    haber

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