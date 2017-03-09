

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğini düşürdü. Yargıtay'ın Figen Yüksekdağ kararı ardından HDP'den açıklama geldi. Açıklamada, 'Bu konuda hukuki işlemleri başlatacağımızı, hem iç hem de uluslararası hukuk alanında gerekli başvuruları yapacağımızı; hukuk dışı bu kararı alan ve uygulayanları en ağır biçimde kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.' denildi.