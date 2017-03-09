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Yargıtay'dan Figen Yüksekdağ Hakkında Karar
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YARGITAY'DAN FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDA KARAR


YARGITAY'DAN FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDA KARAR
Tarih : 09 Mart 2017, 15:47
Puan Ver : Yargıtay'dan Figen Yüksekdağ Hakkında Karar(8/10)6


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğini düşürdü. Yargıtay'ın Figen Yüksekdağ kararı ardından HDP'den açıklama geldi. Açıklamada, 'Bu konuda hukuki işlemleri başlatacağımızı, hem iç hem de uluslararası hukuk alanında gerekli başvuruları yapacağımızı; hukuk dışı bu kararı alan ve uygulayanları en ağır biçimde kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.' denildi.








Etiketler: Yargıtay  Dan  Figen  Yüksekdağ  Hakkında  Karar    haber

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