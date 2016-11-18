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yargıtaydan emekliyi üzen haber!

YARGITAYDAN EMEKLİYİ ÜZEN HABER!

2000 öncesi emekliler için yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için Yargıtaya açılan davada, 21. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin ret kararını onadı. TÜED Avukatı Yazıcıoğlu "Yargıtaydan umduğumuz sonucu ne yazık ki alamadık" dedi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 14:03
Puan Ver : Yargıtaydan Emekliyi Üzen Haber!(6/10)3


Yargıtay 21. Hukuk  Dairesi, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli  olanlara da uygulanması için açılan davada yerel mahkemenin ret kararını onadı.



Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan  Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu eşitsizliğin ortadan  kalkması için dernek üyesi İbrahim Avcı adına açılan davada Yargıtayın karar  verdiğini belirtti.



Ankara 3. İş Mahkemesinde görülen ve ret kararı verilen davada,  Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin inceleme yaptığını ifade eden Yazıcıoğlu, inceleme  sonucu mahkemece verilen ret kararının onandığını aktardı.



Dernek üyesi İbrahim Avcı adına açılan dava konusu "2000 yılı sonrası  emeklilere verilmesi gereken hak"kın mahkemece reddedilmesi üzerine Yargıtay'a  başvurduklarını anımsatan Yazıcıoğlu, "Yargıtaydan umduğumuz sonucu ne yazık ki  alamadık. Dosyadaki bilirkişi raporu ve ombudsman kararı lehimize olmasına  rağmen, Yargıtay mahkemenin verdiği ret kararını onadı." dedi.



 



kaynak:milliyet








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