2000 öncesi emekliler için yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için Yargıtaya açılan davada, 21. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin ret kararını onadı. TÜED Avukatı Yazıcıoğlu "Yargıtaydan umduğumuz sonucu ne yazık ki alamadık" dedi.



Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için açılan davada yerel mahkemenin ret kararını onadı.







Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu eşitsizliğin ortadan kalkması için dernek üyesi İbrahim Avcı adına açılan davada Yargıtayın karar verdiğini belirtti.







Ankara 3. İş Mahkemesinde görülen ve ret kararı verilen davada, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin inceleme yaptığını ifade eden Yazıcıoğlu, inceleme sonucu mahkemece verilen ret kararının onandığını aktardı.







Dernek üyesi İbrahim Avcı adına açılan dava konusu "2000 yılı sonrası emeklilere verilmesi gereken hak"kın mahkemece reddedilmesi üzerine Yargıtay'a başvurduklarını anımsatan Yazıcıoğlu, "Yargıtaydan umduğumuz sonucu ne yazık ki alamadık. Dosyadaki bilirkişi raporu ve ombudsman kararı lehimize olmasına rağmen, Yargıtay mahkemenin verdiği ret kararını onadı." dedi.







kaynak:milliyet