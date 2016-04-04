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yargıtay'dan çok tartışılacak karar

YARGITAY'DAN ÇOK TARTIŞILACAK KARAR

Yargıtay 8 yaşındaki kızını sevgilisi ile ilişkiye zorlayan anneye beraat istedi!

Tarih : 04 Nisan 2016, 13:41
Puan Ver : Yargıtay'dan Çok Tartışılacak Karar(6/10)8


Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Düzce'de 8 yaşındaki kızını birlikte yaşadığı A.G. ile ilişkiye girmeye zorlayan, bu amaçla kızını döven ve cinsel içerikli film izleten anne F.Ü'ye “cinsel istismar suçuna teşebbüs” suçundan verilen 9 yıl 4 aylık hapis cezasını bozdu.



Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Kararda, sanıkların eylemlerinin “hazırlık aşamasında kaldığı ve teşebbüs aşamasına ulaşılmadığı” vurgulandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da dairenin bu kararını onadı. Bu karar sonrası yeniden yapılacak yargılamada her iki sanık beraat edecek.



Telefon trafiği ele verdi



Dava dosyasına göre olay 2011 yılında Düzce'de yaşandı. Evli ve üç çocuk annesi F.Ü'nün aynı işyerinde çalıştığı A.G. ile evlilik dışı ilişkisi başladı. A.G. bir süre sonra F.Ü'ye “Beni ne kadar seviyorsun, öz kızını yatağıma koyabilir misin?” diyerek, 8 yaşındaki kızı ile ilişkiye girmek istediğini söyledi. Bu sözler üzerine F.Ü, kızını sevgilisi ile ilişkiye girmesi için ikna etmeye çalıştı. Kızına porno içerikli görüntüler izleterek oyunmuş gibi olayı anlatan F.Ü, ikna olmayan kızını da uzun süre darp etti. Gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ikilinin telefon trafiğini takibe alınca 8 yaşında küçük kıza kurulan tuzak ortaya çıkarıldı.








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