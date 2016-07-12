

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bayram tatilinden önce TBMM'de kabul edilen Yargıtay ve Danıştay'ın yapısını değiştiren yasayı gelecek günlerde onaylaması bekleniyor. Erdoğan'ın onayının ardından yüksek yargıda büyük değişim başlayacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle mevcut üyelerin görevi sona erecek. Yargıtay ve Danıştay cephesinde yeni yasaya ilişkin endişeli bekleyiş sürüyor.



Yasa, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görev süresini 12 yılla sınırlandırıyor. Yargıtay'ın daire sayısı 46'dan 24'e, Danıştay'ınki 17'den 10'a düşürülüyor. Böylece üye sayıları da Yargıtay'da 516'dan 310'a, Danıştay'da 195'ten 116'ya düşecek. Boş üyelikler nedeniyle, fiili durumda Yargıtay'ın üye sayısı 476, Danıştay'ın üye sayısı ise 176 civarında. Boş olan üyelikler de düşüldükten sonra, Yargıtay'dan 166, Danıştay'dan ise 60 isim gönderilecek. Her 2 kurumda kimlerin gidip kimlerin kalacağına ise Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) karar verecek.