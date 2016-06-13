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YARGITAY VE DANIŞTAY'IN YAPISI DEĞİŞİYOR


YARGITAY VE DANIŞTAY'IN YAPISI DEĞİŞİYOR
Tarih : 13 Haziran 2016, 14:43
Puan Ver : Yargıtay Ve Danıştay'ın Yapısı Değişiyor(6/10)5


Yargıtay ve Danıştay'ın yapısını değiştiren yargı paketi Meclis'e sunuldu. Yargıtay'da 46 olan daire sayısı 24'e, Danıştay'ın daire sayısı ise 17'den 10'a düşürülecek.



Paralel yapının yargı ayağına neşter vuracak düzenlemeleri de içeren yargı paketi Meclis'e sunuldu. Pakette Yargıtay ve Danıştay ile ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Adli ve idari yargıda bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz'da hayata geçmesiyle birlikte yargıda büyük dönüşüm yaşanacak. Yargıtay'da 46 olan daire sayısı 12'si ceza 12'si hukuk olmak üzere 24'e düşürülecek. Danıştay'ın daire sayısı ise 17'den 10'a düşürülecek. Yargıtay ve Danıştay'daki mevcut üyelikler ise kademeli olarak düşürülecek. Yargıtay'ın 516 olan üye sayısı 200'e, Danıştay'ın 195 olan üye sayısı ise 90'a düşürülecek. Yargıtay uhdesinde bulunan dosyaları kendisi çözeceğinden, dosya sayısı kısa zamanda istenen seviyeye düşmeyeceği gerekçesiyle 22 daire Birinci Başkanlık Kurulu'nca en geç üç yıl içinde kademeli olarak kapatılacak. Bu daireler kapatılıncaya kadar görevlerine devam edecek.







Etiketler: Yargıtay  Ve  Danıştay  In  Yapısı  Değişiyor    haber

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