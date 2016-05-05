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yargıtay ve danıştay'a üyelik sınırı 12 yıl olacak

YARGITAY VE DANIŞTAY'A ÜYELİK SINIRI 12 YIL OLACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargıtay ve Danıştay üyeliklerini 12 yıllık bir süreyle sınırlı hale getiriyoruz. Şu anda seçilen üyeler 65 yaşını doldurana kadar görev yapıyor. Bunun yasalaşması halinde Yargıtay ve Danıştaya seçilen üyeler 12 yıl görev yapacak" dedi

Tarih : 05 Mayıs 2016, 16:19
Puan Ver : Yargıtay Ve Danıştay'a Üyelik Sınırı 12 Yıl Olacak(8/10)9


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay ve Danıştay üyelik süresini 12 yıl ile sınırlandıracaklarını belirterek, "Şu anda seçilen üyeler 65 yaşını doldurana kadar görev yapıyor. Bunun yasalaşması halinde Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyeler 12 yıl görev yapacak." dedi.



Bozdağ, Bursa'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Savcılık Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta ortaya konulan kurallara azami derecede riayet edilmesi halinde ülkede insan hakları tartışmalarının gündemde olmayacağını belirtti.



Uygulamadan kaynaklı sorunların, yasalardan kaynaklanan sorunlardan daha fazla olduğunu anlatan Bozdağ, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun esasında delilden şüpheliye, sanığa ulaşan bir felsefeyi benimsediğini vurguladı.



 








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