

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2 Kasım 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus İlçesi'nde Ahmet Suphi Altındöken tarafından minibüs ile kaçırıldıktan sonra cinsel saldırının ardından hunharca katledilen Özgecan Aslan davasıyla ilgili kararını oybirliğiyle verdi.







Habertürk Gazetesi'nden Helin Şahin'in haberine göre, cezaevinde öldürülen katil Ahmet Suphi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ve olayda kendisine yardımcı olan arkadaşı Fatih Gökçe hakkında “adam öldürme” suçundan verilen “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezalarını onadı. Yerel mahkeme, Fatih Gökçe hakkında “cinsel saldırı” suçundan dolayı da ayrıca 24 yıl hapis cezası vermişti.







kaynak:hürriyet