

FETÖ davalarında son kararı verecek olan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ByLock ile ilgili sorular yöneltti. MİT'in vereceği cevaplar, FETÖ soruşturmalarını yürütmekte olan savcılıklar için de yol gösterici olacak. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Selam Tevhid soruşturması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerini, işadamlarını ve gazetecileri yasadışı yollarla dinleyen hâkim-savcıları yargılarken, son dönemin en çok üzerinde durulan haberleşme sistemi ByLock ile ilgili de önemli bir adım attı. Daire, MİT'e bu sistem ile ilgili 3 soru sordu.







KİM KURDU, KİM KULLANIYOR?







Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, MİT'e gönderdiği yazıda, "ByLock sisteminin yazılım ve kurulumunun kim veya kimler tarafından yapıldığını, sistemin kimler tarafından kullanıldığını" sordu. MİT bu soruya cevaben, sistemi kendisinin kurduğunu söyleyen ve asıl ismi Alparslan Demir olduğu değerlendirilen David Keynes takma adlı kişinin doğru söyleyip söylemediğini netleştirecek. Bu kişi bir gazete aracılığıyla ByLock'un belli bir dönemden sonra kapandığını belirtmiş, sistemin 15 Temmuz ve öncesinde kullanılmadığı algısını yaratmaya çalışmıştı. Yargıtay'ın "sistem kimler tarafından kullanılıyor" sorusuna verilecek yanıt da yine bu kişinin yarattığı algının yıkılması açısından önem taşıyacak.







SİSTEME NASIL GİRİLİR?







16'ncı Ceza Dairesi'nin MİT'e 2'nci sorusu, "Sisteme girmenin kural ve yöntemleri nelerdir?" oldu. FETÖ soruşturmaları sırasında gözaltına alınıp tutuklanan pek çok şüpheli, sistemi internetten indirdiklerini ileri sürmüştü. Oysa sistemin, referansla ve ancak USB gibi harici bir bellekle bir diğer telefona yüklenebildiği biliniyor. MİT, "Sistem internetten doğrudan yüklenemez" derse "ByLock'u internetten indirdim" diyenlerin savunmaları da çökecek.







ÜÇÜNCÜ KİŞİ KULLANABİLİR Mİ?







MİT'e yöneltilen üçüncü soru da, sistemin, üçüncü şahıslar tarafından kullanılma imkânı olup olmadığı yönünde... Yargıtay'ın bu sorusunun da savcılıklarda yürütülen soruşturmalar için önem taşıyacağı değerlendiriliyor.







kaynak:milliyet