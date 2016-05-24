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YARGITAY, MHP'DEKİ KURULTAY KARARINI ONADI


YARGITAY, MHP'DEKİ KURULTAY KARARINI ONADI
Tarih : 24 Mayıs 2016, 16:59
Puan Ver : Yargıtay, Mhp'deki Kurultay Kararını Onadı(9/10)7


Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, MHP'de olağanüstü kongre kararı veren Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.



MHP'de muhalifler ve Genel Merkez Yargıtay'ın kararını bekliyordu



Yargıtay, MHP'de olağanüstü kurultay olup olmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı koydu.



Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, MHP'de olağanüstü kurultay kararı veren Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.



MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan NTV canlı yayınında kararı şu sözlerle yorumladı:

'Hayırlı uğurlu olsun yargıda süreci geciktirme yönelik çabaları boşa çıktı. En kısa zamanda önce tüzük kurultayı sonra genel başkanlık seçimini yapacağız. Makul bir süreye ihtiyacımız var. 3 haftalık bir süreye ihtiyaç var. Haziran ayının ilk veya ikinci haftası kurultay sürecini gerçekleştireceğiz. Nihai kararı çağrı heyetiyle değerlendirdikten sonra vereceğiz.'








Etiketler: Yargıtay  Mhp  Deki  Kurultay  Kararını  Onadı    haber

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