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yargıtay başkanı'ndan flaş mhp açıklaması

YARGITAY BAŞKANI'NDAN FLAŞ MHP AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, MHP kararı için konuştu: "18. Hukuk Dairesi üyeleri vicdanlarıyla karar vermiştir ve karar kesindir" dedi

Tarih : 25 Mayıs 2016, 12:33
Puan Ver : Yargıtay Başkanı'ndan Flaş Mhp Açıklaması(9/10)11


Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretine katılıp, çay toplamalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Cirit, eleştirileri anlayamadığını belirterek, “Devlet Başkanı ile tüm yüksek yargı organlarının başkanlarının katıldığı bir çay toplantısı yapılmasından doğal bir şey olamaz.



Biz Devlet Başkanımızla birlikte olmaktan onur duyuyoruz” dedi.Yargıtay'ın adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü semineri toplantısında Cirit, gazetecilerin MHP kararı ve Rize ziyareti ile ilgili sorularını yanıtladı. Cirit, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin MHP kararıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bu karar kesin uygulanmalıdır. Herhangi bir hukuk karmaşası da yoktur. Her şey rutin sürecinde yürüdü. Hakimler vicdanlarına göre karar verdiler” dedi. Cirit, daireye yönelik eleştirilerin de “haksız ve yanlış” olduğunu savundu.








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