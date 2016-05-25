

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretine katılıp, çay toplamalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Cirit, eleştirileri anlayamadığını belirterek, “Devlet Başkanı ile tüm yüksek yargı organlarının başkanlarının katıldığı bir çay toplantısı yapılmasından doğal bir şey olamaz.



Biz Devlet Başkanımızla birlikte olmaktan onur duyuyoruz” dedi.Yargıtay'ın adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü semineri toplantısında Cirit, gazetecilerin MHP kararı ve Rize ziyareti ile ilgili sorularını yanıtladı. Cirit, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin MHP kararıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bu karar kesin uygulanmalıdır. Herhangi bir hukuk karmaşası da yoktur. Her şey rutin sürecinde yürüdü. Hakimler vicdanlarına göre karar verdiler” dedi. Cirit, daireye yönelik eleştirilerin de “haksız ve yanlış” olduğunu savundu.