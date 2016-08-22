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yargıtay başkanı cirit'ten birlik, beraberlik çağrısı

YARGITAY BAŞKANI CİRİT'TEN BİRLİK, BERABERLİK ÇAĞRISI

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, darbe girişiminin ardından milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek yeni adli yılın açılışında tüm devlet protokolü ve siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesini istedi.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 12:23
Puan Ver : Yargıtay Başkanı Cirit'ten Birlik, Beraberlik Çağrısı(0/10)


YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, darbe girişiminin ardından milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek yeni adli yılın açılışında tüm devlet protokolü ve siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesini istedi.

Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında bulunan Bayramiç İlçesi'ne bağlı Ayazma mesire yerini ziyaret eden Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e Çanakkale Valisi Hamza Erkal ile birlikte Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ezine Kaymakamı Ali Fuat Atik, Bayramiç Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve AK Partili Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan eşlik etti. Piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, DHA'ya açıklama yaptı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle beraber Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını söyleyen Cirit, en büyük yarayı yargının aldığını öne sürdü.

Süreçten en fazla yargı teşkilatının etkilendiğini savunan Cirit, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelecekte güçlü olabilmesi için ve adaletin sağlanması için bizlere büyük görevler düşüyor. Bunu da ancak demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığıyla sağlayabiliriz. Tüm ülke olarak sergilediğimiz birlik ve beraberlik duygusunun devam etmesi için daha çok bir araya gelmemiz, empati yapmamız gerekir. Bu süreçte 3 bine yakın hakim ve savcı, 140'a yakın Yargıtay üyesi yargı mesleğinden ihraç edildi ya da haklarındaki soruşturma sürüyor.

Adil yargılama ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı bağımsızlığına güveniyoruz" dedi. Milli birlik beraberliğin devamını sağlayabilmek adına tüm devlet protokolünü ve siyasi parti liderlerlerini bu yılki adli açılış törenine davet ettiklerini söyleyen Cirit, "Adli yılın ülkemize yararlar getireceğine gönülden inanıyorum. Çok çalışarak ve gerçek adalet duygusu ile büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutabiliriz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor" dedi.








Etiketler: Yargıtay  Başkanı  Cirit  Ten  Birlik  Beraberlik  Çağrısı    haber

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