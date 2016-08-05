YARGITAY 22. CEZA DAİRESİ KAPATILDI
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 22. Ceza Dairesinin kapatılmasına yönelik alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen geçici 15. madde uyarınca dairelerin durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak iş bölümünün belirlenmesi amacıyla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun toplandığı ifade edildi.
6723 sayılı yasayla 2797 sayılı yasaya eklenen geçici 15. maddenin 12. fıkrası gereği Yargıtay 22. Ceza Dairesinin kapatılmasına karar verildiği aktarıldı.
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