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YARGIÇTAN, ZARRAB'IN AVUKATINA UYARI!


YARGIÇTAN, ZARRAB'IN AVUKATINA UYARI!
Tarih : 02 Haziran 2016, 13:39
Puan Ver : Yargıçtan, Zarrab'ın Avukatına Uyarı!(8/10)5


Reza Zarrab'ın yargılandığı New York Güney Bölge Mahkemesi Hakimi Richard Berman, Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman'a mahkeme belgelerini kimseyle paylaşmaması uyarısında bulundu.



Yargıç Berman, bugün yayınladığı bir bildiride, Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman'ın bilgi ve belgeleri başka kimseyle paylaşmaması için 'gizlilik kararı' aldığını duyurdu.



Zarrab'ı ilgilendiren bütün bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gizlilik kararı veren Berman, avukatın savcılıktan alacağı belgeleri yalnızca kendi savunma ekibine verebileceğini söyledi.



Dava boyunca, savcılık ofisi, Zarrab'ın nelerle suçlandığını belgelerle Brahman'a bildirecek. Ancak davanın yargıcı, bu belgelerin yabancı şahıslarla ve ABD dışında bir yere göndermemesi için gizlilik kararı aldı.



Kamuoyuna duyurulan bilgilerin basınla paylaşılabileceğini de belirten Berman, avukatın bu konuda dikkatli davranmasını istedi.Yargıç, davanın sonuca bağlanmasından sonra avukatın bütün belgeleri savcılığa geri vermesi gerektiğini de belirtti.



Avukat Brafman da, mahkeme yargıcına verdiği yanıtta gizlilik kararına uyacaklarını açıkladı. Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın, önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi paylaşımında bulunması, özellikle Zarrab'ın suçlandığı konularda ortaya daha fazla kanıt koyması bekleniyor.








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