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YARGI POLONEZKÖY'ÜN İMARA AÇILMASINA ‘DUR' DEDİ


YARGI POLONEZKÖY'ÜN İMARA AÇILMASINA ‘DUR' DEDİ
Tarih : 15 Temmuz 2016, 14:28
Puan Ver : Yargı Polonezköy'ün İmara Açılmasına ‘Dur' Dedi(9/10)6


İstanbul 9. İdare Mahkemesi, İstanbul'un Anadolu yakasında halen köy olma özelliğini koruyan ve kent hayatından bunalan İstanbulluların kaçış noktalarından biri olan Polonezköy'ün yapılaşmasının önünü açacak imar planlarının oybirliği ile iptaline karar verdi.



Polonezköy Tabiat Parkı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 Kasım 2013 tarihinde plan değişikliğine gitmiş, Mimarlar Odası ve Çevre Mühendisleri Odası yapılan değişikliğin yoğun yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı.



DAVA KONUSU PLANLAR OYBİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Polonezköy 1/1000 ve 1/5000  ölçekli Koruma Amaçlı imar planlarında yapılan plan değişikliğinin yapılaşma yoğunluğunu arttırdığı, bölgenin doğal ve özgün yapısını bozucu nitelikte olduğu kanaatine vardı. 20 Nisan 2016 tarihinde oybirliği ile alınan kararla, dava konusu planların iptaline karar verildi. Mahkeme, 3 bin 500 tutarındaki mahkeme masraflarının da Bakanlık tarafından ödenmesine hükmetti. Karar temyiz edilerek Danıştay'a taşınabilir.



BAKANLIK: AMAÇ TURİZMİ TEŞVİK ETMEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na açılan davada, Bakanlık “Bölgenin doğal ve kültürel kaynak değerleri ile halkın açık havada dinlenme ve eğlenmesine imkan tanıyan doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlayan bir özelliğe sahip olmasından dolayı turizmi teşvik etmek amacıyla yapılaşma değerlerinde ayrım getirildiği” savunmasını yaptı. Bakanlık ayrıca 'daha düşük bir konut yapı yoğunluğu getirildiği', 'büyük ölçekli bir alışveriş merkezi önerilmediği', 'ekolojik dengeyi değiştirmeyecek kararlar üretildiği' savlarını kullandı.



BİLİRKİŞİ: ÖZGÜN BİR MİMARİ VE TARİHİ DOKUSU VAR

Şehir Bölge Plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından sunulan mahkemeye sunulan raporda, “Yapılaşma yoğunluğunda büyük bir artışa sebebiyet vereceği, mevcut dokunun olumsuz etkileneceği” tespitine yer verilmişti. Raporda köyün düşük yoğunluklu iki katlı bahçeli yapılardan oluştuğu ve bütününde özgün bir mimari, tarihi dokuya sahip olduğu vurgulanmıştı.








Etiketler: Yargı  Polonezköy  Ün  İmara  Açılmasına  ‘Dur    Dedi    haber

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