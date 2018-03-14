Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti
Alex De Souza Net Konuştu: Seçimin Bir Parçası Değilim
Görüntüler Afrin'den! Hainler Sivillerin Yoluna Hendek Kazmaya Başladı
2 Yaşındaki Kıza Göz Kırptı! Babası Taciz Etti Diye Tekme Tokat Dövdü
Moskova - Londra Hattı Geriliyor! Rusya'dan Cevap Geldi: Provokasyon
Yunanistan'ın El Koyduğu 1,5 Milyon Euro Değerindeki Türk Bayraklı Yat Bodrum'a Getirildi
Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
Yargı Çiftlik Bank'la İlgi Harekete Geçti!
Fikret Orman'dan Anderson Talisca Açıklaması: Bonservisini Alırız
Ölüm Uçağı Önünde Son Pozunu Verdiği Ceketle İlgili Yürek Yakan Detay
Skandal Görüntüler! Ünlü Sporcu, Sevgilisini Tekme Tokat Dövdü
11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
Tottenham'ı Yıkan Haber! Kane 1 Ay Yok
De Boer'dan Jose Mourinho'ya Ağır Eleştiri: 1 Milyar Harcamış Ama Takım Bu
Toys R Us 106 Mağazasını Daha Kapatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin İçin Marş İstedi: Askerlerimizi Yeni Marşlarla Yürütelim
Yunanistan Terörist Halaz Secer'in İadesini Reddetti
1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kreşte Dayak! Yüzü Mosmor Ve Isırıkla Dolu
Davadan Karar Çıktı! Kazanan Erhan Çelik Oldu
Karadeniz Sahil Yolu Çöp Deposu Oldu! Vatandaşlar Kötü Kokuya Çözüm İstiyor

YARGI ÇİFTLİK BANK'LA İLGİ HAREKETE GEÇTİ!


Yargı Çiftlik Bank'la ilgi harekete geçti!
Tarih : 14 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Yargı Çiftlik Bank'la İlgi Harekete Geçti!(7/10)3

Bursa'nın İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

12 MART'TA NİTELİKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olarak para yatıran 20 müştekinin yapmış olduğu başvurular neticesinde 12 Mart tarihinde nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

"EL KOYMA İŞLEMİ BAŞLATILDI"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bu kapsamda, ilgili şirketin İnegöl'de bulunan işletmelerinde 13 Mart tarihinde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Başsavcılığımızca şirketin mal varlığını üçüncü şahıslara devir ve temlik yoluyla kaçırmasının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yargı  Çiftlik  Bank  La  İlgi  Harekete  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER