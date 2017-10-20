YARDIMCISI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKAN BARZANİ'DEN İLK YORUM: KARAR SİYASİ!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak yargısının IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında çıkardığı tutuklama kararının siyasi olduğunu söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, yardımcısı hakkında verilen tutuklama kararını değerlendirdi.
"TUTUKLAMA KARARI SİYASİ"
Ofisinden yapılan açıklamada Barzani'nin, Bağdat'taki Yüksek Yargı Yönetimi'ne bağlı Risafa İnceleme Mahkemesi'nin Resul hakkında çıkarmış olduğu kararı siyasi olarak nitelendirip, başkentteki hakim zihniyetin bu karar doğrultusunda nasıl davrandığının ortaya çıktığını ifade etti.
"BİR HALK DÜŞÜNCESİNDEN DOLAYI CEZALANDIRILIYOR"
Açıklamada Barzani, bir halkın barışçıl şekilde ne düşündüğünü dile getirmesiyle toplu cezalandırma ve yakalanmaya maruz kaldığını, böylesi bir zihniyetle yaşamanın mümkün olmadığını kaydetti.
"RESUL GİBİ MÜCADELECİLERİ YAKALAMAYA ELLERİ ULAŞAMAYACAK"
Başkent Bağdat'taki yetkililerin karar verme konusunda özgür olduklarını söyleyen Barzani, Resul gibi diğer mücadeleci kişileri yakalamaya ellerinin ulaşmayacağını dile getirdi.
BARZANİ'NİN YARDIMCISI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI
Irak yargısı, bugün merkezi yönetime bağlı birliklere yönelik "işgal güçleri" ifadesini kullandığı gerekçesiyle IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
Kaynak: haberinburada
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