

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki en önemli üslenme bölgeleri olan Hakkâ ri'nin Oramar, Çarçela ve Doski Vadisi'nde sarp arazi yapısı ve zorlu hava koşullarına rağmen 40 gün süren operasyonlarda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirerek kontrol altına aldı. PKK'nın Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişlerinde kritik öneme sahip olan ve “Türkiye'nin Kandil'i” denilen alanın temizlenmesi, PKK ve KCK yapılanmasının yanı sıra PYD üzerinde de çöküntü etkisi yarattı. Ana bağlantı güzergahı kesilen PKK'nın yaşadığı çöküntünün derinleştirilmesi için Türkiye içinde bulunan teröristlere karşı yeni operasyonlar düzenlenmesi için planlamalara başlandı.







Çözüm sürecinin kesintiye uğramasının ardından en kapsamlı operasyonlardan biri Hakkari'nin sarp dağlar içinde bulunan Çarçela, Oramar ve Doski Vadisi bölgelerinde yapıldı.