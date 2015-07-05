

Yaşanan izdiham üzerine yardım paketlerinin bulunduğu TIR, alandan götürüldü. Paketlerin Suriyeliler'in adreslerine teslim edileceğini kaydedildi.







İstasyon Meydanı'nda Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Suriyeli sığınmacılara içinde bakliyat, yağ ve çocuk bezi bulunan yardım paketleri dağıtıldı. Dağıtım sırasında yardım paketlerinden almak isteyenler arasında paketlere daha önce ulaşabilmek için izdiham yaşandı. İzdiham sırasında bazı kişiler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada öfkelenen bazı Suriyeliler kemerlerini çıkararak birbirine ve yardım paketlerini dağıtanlara saldırmak istedi. İzdiham ve kava üzerine dağıtım durdurulurken, meydanda bulunan yardım paketlerinin bulunduğu TIR, alandan götürüldü. Suriyelilerin birbirinden ayrılarak sonlandırılan kavganın ardından Ülkü Ocakları yetkilileri, yardım paketlerinin kaydı bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere kendileri tarafından adreslerine teslim edileceğini kaydetti.