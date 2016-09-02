

Şırnak'ta şehit olan kardeşi ali alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Şırnak'ta görev yapan Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'ın kardeşi, Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, geçen yıl ağustos ayında PKK saldırısında şehit olmuştu.







Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'a kardeşinin cezane töreninde gösterdiği tepki nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından usulen soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Yarbay Alkan'a "uyarı" cezası verilmişti.