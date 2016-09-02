YARBAY MEHMET ALKAN TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ
Şırnak'ta görev yapan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde tepki gösteren Yarbay Mehmet Alkan TSK'dan ihraç edildi
Şırnak'ta şehit olan kardeşi ali alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Şırnak'ta görev yapan Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'ın kardeşi, Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, geçen yıl ağustos ayında PKK saldırısında şehit olmuştu.
Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'a kardeşinin cezane töreninde gösterdiği tepki nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından usulen soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Yarbay Alkan'a "uyarı" cezası verilmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar