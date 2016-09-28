YARASANIN ISIRDIĞI GENÇ KUDUZDAN ÖLDÜ
Karaman'da yarasa ısırdıktan sonra kuduz teşhisi konulan bir kişi, tedavi gördüğü Adana'daki hastanede hayatını kaybetti.
Karaman'da yarasa ısırdıktan sonra kuduz teşhisi konulan bir kişi, tedavi gördüğü Adana'daki hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın bu olaydan 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle hastaya gittiği öğrenildi.
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