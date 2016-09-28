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yarasanın ısırdığı genç kuduzdan öldü

YARASANIN ISIRDIĞI GENÇ KUDUZDAN ÖLDÜ

Karaman'da yarasa ısırdıktan sonra kuduz teşhisi konulan bir kişi, tedavi gördüğü Adana'daki hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 28 Eylül 2016, 11:16
Puan Ver : Yarasanın Isırdığı Genç Kuduzdan Öldü(0/10)


Karaman'da yarasa ısırdıktan sonra kuduz teşhisi konulan bir kişi, tedavi gördüğü Adana'daki hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın bu olaydan 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle hastaya gittiği öğrenildi.








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