Sağlık Bakanlığından, Ankara'dan saat 17.00'de havalanacak 12 kişilik UMKE timinin, hasta ve yaralı 25 Türk hacıyı alarak 28 Eylül Pazartesi saat 06.00'da Ankara'ya gelmesinin planlandığı bildirildi.



Sağlık Bakanlığı, mübarek topraklarda vurulan Türk hacı adaylarının birlikte bölümünün tedavilerine Türkiye'de bitmeme edilmesi düşüncesince 12 şahsiyet Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) alana gideceğini bildirdi.



Bakanlıktan meydana getirilen kayıtlı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke şehri Mescid-i Haram ve Mina bölgelerindeki mübarek topraklarda meydana mevrut kaymakamlık ve yığılma vakalarında vurulan Türk hacıların birlikte bölümünün tedavilerine Türkiye'de bitmeme edilmesi şartıyla Bakanlık çeşidinden mukteza aktarım işlemlerinin planlandığı belirtildi.