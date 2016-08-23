

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan askerler helikopterle Hakkari'ye getirildi.







Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova Karakolu yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan 3 asker, helikopterle Fatih Kışlasına getirildi. Burada bekletilen ambulanslarla yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.