YARALANAN GÖREVLİLER İÇİ PARA DOLU NAKİL ARACINI BIRAKMADI
Kazada, araç sürücüsü Önalan, banka görevlileri Mehmet Sait Çağlayan ve güvenlik görevlisi Ayhan Böncüoğlu yaralandı.İhbar üzere olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Önalan'ı ambulansa taşıyarak hastaneye götürdü.
Hafif yaralanan Çağlayan ve Böncüoğlu ise, araçta yüklü miktarda para olduğu için ambulansa binip gitmek istemedi.Sağlık görevlileri ve polisin ısrarları da iki yaralıyı ikna etmedi. Bankanın İskenderun şube müdürünün kazadan kısa süre sonra olay yerine gelmesiyle ikna olan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.
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