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Yaptırımlar Yürürlükte! Katalonya'nın Brüksel Hariç Yurt Dışındaki Tüm Temsilcilikleri Kapatıldı

YAPTIRIMLAR YÜRÜRLÜKTE! KATALONYA'NIN BRÜKSEL HARİÇ YURT DIŞINDAKİ TÜM TEMSİLCİLİKLERİ KAPATILDI

21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı. Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de kapatıldı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Yaptırımlar Yürürlükte! Katalonya'nın Brüksel Hariç Yurt Dışındaki Tüm Temsilcilikleri Kapatıldı(9/10)5

İspanya hükümetinin, Anayasa'nın 155. maddesi kapsamında verilen yetkiyle Katalonya yerel hükümetinin feshedilmesi ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un dün akşam açıkladığı kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BRÜKSEL HARİÇ TÜM TEMSİLCİLİKLER KAPATILDI

Buna göre, Katalonya yerel hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki polis müdürleri görevlerinden alınırken, 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı. Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de resmi olarak kapatıldı.

GAZETELER NE YAZDI

Öte yandan İspanyol basını, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gösterdi.

El Pais, "Katalonya parlamentosu demokrasiye darbe vuruyor. Devlet, ayaklanmayı boğuyor";El Mundo, "Ayaklanmayı durdurmak için anayasal müdahale. 55 günlük 155. madde",ABC, "İspanya darbenin başını kopartıyor. Bakanlar Kurulu, Katalonya yerel hükümetini feshedip, 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçim açıkladı",La Razon, "İsyan karşısında yasa. Hükümet, Katalan parlamentosunun yasa dışı bağımsızlık ilanı sonrasında 155. maddeyi yürürlüğe soktu",La Vanguardia, "Rajoy, 21 Aralık'ta seçime gitmek için Katalonya yerel hükümetine müdahale etti. Bundan sonra söz Katalanların" başlıklarını attı.

Katalonya'da ayrılıkçıları destekleyen gazeteler,

El Punt Avui de "Merhaba Cumhuriyet",Diari, "Bağımsızlık, feshedilme ve seçim",Ara da "Cumhuriyet ilan edildi Katalan hükümeti feshedildi" başlıklarını kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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