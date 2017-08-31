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Yaptıklarıyla Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkardı

YAPTIKLARIYLA FENERBAHÇE TARAFTARLARINI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Josef de Souza'nın, West Bromwich'e transferinde fazla kapris yapması ve İngiliz ekibinin transferden vazgeçmesi, Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkardı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 17:00
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Fenerbahçe'de Josef de Souza şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncu gitmek için Başkan Aziz Yıldırım'a ağlamış, yönetim ise West Bromwich Albion ile 11.5 milyon Euro'ya anlaşmıştı. Ancak Josef, kaprisleriyle İngilizleri bıktırdı.

"GEÇ KALDIN"

Sözleşmedeki bazı maddeleri iki kez reddedip, dün "Şartlarınızı kabul ediyorum" mesajı gönderdi. WBA, "Geç kaldın. Transfer yarın (bugün) bitiyor. Çalışma izinlerini yetiştiremeyiz" diyerek Josef'e transferin rafa kalktığını ifade etti.

İngilizler, Josef olmayınca, PSG'den Krychowiak'ı bir yıllığına kiraladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin dün yaptığı idmanda takımla birlikte çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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