YAPTIKLARI BİR BİR İPTAL EDİLİYOR!
ABD Temsilciler Meclisi, Barack Obama döneminin son günlerinde kabul edilen internette kişisel bilgi güvenliğinin korunmasına yönelik kuralları iptal etti
ABD Temsilciler Meclisi, önceki Başkan Barack Obama döneminin son günlerinde Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan "internette kişisel bilgi güvenliğinin korunmasıyla ilgili kuralları" iptal eden yasa tasarısını kabul etti.
Temsilciler Meclisinde 205 "ret" oyuna karşı 215 "evet" oyu ile kabul edilen tasarı, internette kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin kullanıcılar lehine düzenlemeleri içeriyor, kullanıcılardan izinsiz bilgi toplanması ve satılmasını önemli ölçüde engelliyordu.
Obama döneminin son günlerinde FCC tarafından kabul edilen ancak henüz uygulanmaya başlamayan kurallar, bu yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması ve yasalaştırılması halinde tamamen ortadan kalkacak.
kaynak:habertürk
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