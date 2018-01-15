YAPTIĞI PAYLAŞIM SERVETİNDEN 3,3 MİLYAR DOLAR GÖTÜRDÜ
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, kendi hesabından Facebook'un haber kaynağı sıralamasındaki değişimi duyurduğu gönderimi, kendisine 3,3 milyar dolara mâloldu.
Facebook, insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yaptığını ve artık insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracağını açıkladı. Böylece Facebook, Haber Kaynağındaki alan sınırlı olduğundan, aile ve arkadaşların paylaşımları ile konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok göstermek adına, yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikleri daha az gösterecek.
YATIRIMCILARIN TEPKİSİ SERT OLDU
Bu durum kullanıcılar açısından olumlu gibi görünse de yatırımcıların yeni güncellemeye tepkisi sert oldu. Facebook'un reklam gelirlerinin düşeceğini düşünen yatırımcıların satışları Facebook hisselerinin yüzde 4.5 değer kaybetmesine neden oldu.
DÖRDÜNCÜLÜĞÜ DE KAYBETTİ
Facebook hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre kurucu Mark Zuckerberg'in serveti de 3.3 milyar dolar azalışla 74 milyar dolara geriledi. Zuckerberg böylece dünyanın en zengin dördüncü kişisi ünvanını da kaybetti ve beşinci sıraya indi. Onun yerine ise İspanyol milyarder Amancio Ortega çıktı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 insanının serveti geçtiğimiz yıl 1 trilyon dolar artmıştı. Sadece yılın ilk iki haftasındaki servet artışları da 192 milyar dolar oldu.
Kaynak: haberinburada
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