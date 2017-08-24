Kazakistanlı gencin yapraklarla öyle bir sanata imza atıyor ki görenler inanamıyor.

HOBİ OLARAK YAPIYOR

Nazarbayev Üniversitesi'nde, yurt dışı eğitim danışmanı olarak çalışan Nurtazin, hobi olarak zaman zaman yapmış olduğu bu çalışmalara son dört yılda ağırlık vermiş.

SOSYAL MEDYADA İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

25 yaşında olan Kazak genç, yapmış olduğu çalışmaları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak büyük bir ilgi görüyor.

İLGİ BÜYÜDÜKÇE MOTİVASYONU DA ARTIYOR

Yaptığı çalışmaları bir çeşit meditasyon, rehabilitasyon, arınma olarak nitelendiren genç sanatkar, ilgi büyüdükçe bu işe daha fazla vakit ayırdığını söyledi.

Kaynak: haberinburada