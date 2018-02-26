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Yapmadığı Şey Yok! Erkek Cinsel İlişki Robotu Henry'nin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

YAPMADIĞI ŞEY YOK! ERKEK CİNSEL İLİŞKİ ROBOTU HENRY'NİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ünlü cinsel ilişki robotu Harmony'yi üreten İngiliz firması, ilk erkek ilişki robotunu piyasaya sürdü. 60 bin liraya satılan Henry isimli robot, pek çok farklı fonksiyona sahip.

Tarih : 26 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Yapmadığı Şey Yok! Erkek Cinsel İlişki Robotu Henry'nin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor(8/10)4

İngiliz cinsel ilişki robotu Henry, bu alanda bir ilk. Erkek ilişki robotu olarak bir ilk olan Henry, 1,85 boyunda ve 11 bin sterline (yaklaşık 60 bin TL) satılıyor.

AŞK ŞİİRLERİ OKUYOR

Silikon üretilen Henry, oldukça yakışıklı, kaslı ve partnerine aşk şiirleri okuyabiliyor. Henry bir erkek ilişki robotu için yararlı olabilecek birçok özellik ile birlikte geliyor.

GÖREVİ SADECE İLİŞKİ DEĞİL

Henry, ofiste zorlu bir günün ardından sizi evinde ağırlıyor, en sevdiği TV şovları ve filmleri hakkında sohbet edebiliyor, şaka yapıyor ve en sevdiğiniz şiir veya şarkının aşk sözleriyle sizi baştan çıkarabiliyor.

ERKEKLER DE AYNI DERDE SAHİP

Henry'nin yaratıcısı Matt McMullen, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çocuk babası bir iş adamı. 48 yaşındaki adam, "Kadınlar ve erkekler aynı dertten muzdarip. İnsanlara onlara ilişki robotu diyor ama asıl mesele çoğunlukla arkadaşlık" diyor.

Henry'i yaratan Realbotix firması, halihazırda göz renginden boyuna kadar değiştirilebilir düzinelerce parça içeren Harmony isimli kadın cinsel ilişki robotları da üretiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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