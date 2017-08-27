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Yapım şirketi Zuhal'in ağzına lafı tıkadı: Borcumuz yok!

YAPIM ŞİRKETİ ZUHAL'İN AĞZINA LAFI TIKADI: BORCUMUZ YOK!

Zuhal Topal'ın "Paramı vermediler" dediği yapım şirketi, yaptığı açıklamayla ünlü sunucuyu yalanladı.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Yapım Şirketi Zuhal'in Ağzına Lafı Tıkadı: Borcumuz Yok!(7/10)3

Uzun süredir tartışma konusu olan evlilik programları ile ilgili ilk hamle Star'dan geldi. Kanal yönetimi, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programının yeni sezonda yayınlanmayacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Zuhal Topal ise yapım şirketi tarafından alacaklarının ödenmediğini iddia etti. Zuhal Topal'ın iddialarının hedefindeki Soho Filmi'den yalanlama geldi.

"ALACAKLARIMI ÖDEMEDİLER"

İşte Zuhal Topal'ın sözleri:

Uzun süredir kamuoyu hassasiyeti nedeniyle gözlerin izdivaç programları üzerinde olması, Star TV yönetiminin yeni sezonda bu içerikte yayın yapmama kararı alması üzerine yeni formatlarla Star TV ve diğer kanallar ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Yapımcı firma Artı Film ve Soho Film tarafından "Zuhal Topal'la" isimli programda uzun süredir manevi haklarıma ve sanatçılık haklarıma özen gösterilmediği, alacaklarım ödenmediği halde yayının devamlılığı için yayıncı kanala ve izleyicilere olan saygım nedeniyle programa çıkmaya devam ettim.

Yapımcılar aleyhine ihtarlar gönderdiğim halde kişilik haklarım suiistimal edilmeye devam edildi. Önümüzde ki hafta avukatım kanalı ile yapımcılar aleyhine mahkemeye müracaat edeceğim. Bunun dışında şimdiye kadar her hangi bir konuda açıklama yapmadığım bilinmektedir. İlerleyen günlerde pek çok konuya açıklık getireceğim.

"KENDİSİNE BORCUMUZ YOK"

İşte Soho Film'in Zuhal Topal'ı yalanladığı açıklama:

Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la programının yayından kaldırılmasından hemen sonra. Sn. Zuhal Topal tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı yapılan açıklamalar manidardır. Kendisine herhangi borcumuz yoktur, tüm hak edişleri tarafımızca yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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