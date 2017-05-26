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yapı kredi'den çok önemli uyarı

YAPI KREDİ'DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Yapı Kredi Bankası, son dönemde artan ve bankanın isminin kullanıldığı yeni tür dolandırıcılık olaylarına karşı bir açıklama yaptı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 14:04
Puan Ver : Yapı Kredi'den Çok Önemli Uyarı(8/10)6


Açıklamada son dönemde düşük faizli kredi verileceği, hesap-kart-komisyon ücretinin ya da sigorta bedelinin iade edileceği gibi gerekçelerle banka ismi kullanarak dolandırıcılık amaçlı aramalar ve kısa mesaj gönderimleri yapıldığı ve müşterilerden kişisel bilgi ve şifre talep edildiği belirtildi.



Açıklamaya şöyle devam edildi:



"Bankamız tarafından hiçbir koşul ve durumda müşterilerimiz aranarak, sözlü olarak şifre talep edilmemektedir. Dolayısıyla, sizi arayan ve şifrenizi paylaşmanızı isteyen kişilere cevap vermemenizi önemle rica ederiz.



Güvenliğiniz için cihazınızın uygulama marketi (Google Play, App Store, Windows Store, BlackBerry App World) dışındaki ortamlardan uygulama indirmeyiniz. Bankamıza ait mobil uygulamaları cihazınıza indirirken uygulama adının hemen altında "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş." markasının bulunduğundan emin olunuz.



 



kaynak:habertürk








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