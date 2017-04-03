YANLIŞLIKLA SİVİLLERİ VURDULAR! 9 ÖLÜ
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde güvenlik güçleri Taliban'a karşı düzenlediği operasyon sırasında yanlışlıkla sivilleri vurdu. 9 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Helmand İl Şura Vekili Haji Abdullah Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Helmand'ın Babaci bölgesinde Taliban'a yönelik operasyon sırasında yanlışlıkla vurulan 9 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
kaynak:milliyet
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