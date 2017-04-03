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yanlışlıkla sivilleri vurdular! 9 ölü

YANLIŞLIKLA SİVİLLERİ VURDULAR! 9 ÖLÜ

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde güvenlik güçleri Taliban'a karşı düzenlediği operasyon sırasında yanlışlıkla sivilleri vurdu. 9 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:48
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Helmand İl Şura Vekili Haji Abdullah Can, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, güvenlik güçlerinin Helmand'ın Babaci bölgesinde Taliban'a yönelik  operasyon sırasında yanlışlıkla vurulan 9 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.



 



kaynak:milliyet








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