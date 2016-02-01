

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 20 yıl önce bir kadına tecavüz etmek ve kadını öldürmek suçundan yanlışlıkla idam edilen genç ile ilgili yürütülen soruşturmada 27 yetkili suçlu bulundu.







Huugjilt'in yanlışlıkla idam edilmesi ilgili yürütülen soruşturmada idamın gerçekleştiği dönemde bölge savcılığı, mahkemesi ve emniyet biriminde çalışan ve kusurlu bulunan 26 yetkili idari ceza alırken, işiyle alakalı başka suçlara da karıştığından şüphelenilen dönemin üst düzey yetkililerinden Fıng Zhıming adlı kişinin soruşturmasının genişletileceği ifade edildi.







Huugjilt,1996 yılında umumi bir tuvalette bir kadına tecavüz etmek ve kadını öldürmek suçundan idam edilmişti. İdam edilmesinden yıllar sonra Cao Cıhong adlı seri katilin cinayeti itiraf etmesiyle Huugjilt'in masum olduğu ortaya çıkmıştı.







Olay ile ilgili davada geçen yıl bölge mahkemesi, Cao Cıhong'a idam cezası vermiş, Huugjilt'in ailesine de 2 milyon yüen (322 bin dolar) tazminat ödenmesine karar vermişti.