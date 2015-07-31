

Adayların sonuçlara itiraz ettiğini dile getiren Anadolu Eğitim Sendikaları Genel Başkanı Cansel Güven, ÖSYM'ye dilekçe gönderilmeye başlandığını aktardı. Her itiraz talebi için soru başına 20 TL alındığına dikkat çekti. Alının miktarın fazla olduğunu vurgulayan Güven, “Bize geçen yıl ÖSYM'ye 200 bin dilekçe yönünde bilgiler geldi. Düşünsenize her soru için 20 TL.