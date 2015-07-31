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yanlış soru skandalı ösym'yi zengin ediyor

YANLIŞ SORU SKANDALI ÖSYM'Yİ ZENGİN EDİYOR

12 sorunun iptal edildiği KPSS için adaylar itiraz dilekçelerini ÖSYM'ye göndermeye başladı.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:17
Puan Ver : Yanlış Soru Skandalı Ösym'yi Zengin Ediyor(8/10)5


Adayların sonuçlara itiraz ettiğini dile getiren Anadolu Eğitim Sendikaları Genel Başkanı Cansel Güven, ÖSYM'ye dilekçe gönderilmeye başlandığını aktardı. Her itiraz talebi için soru başına 20 TL alındığına dikkat çekti. Alının miktarın fazla olduğunu vurgulayan Güven, “Bize geçen yıl ÖSYM'ye 200 bin dilekçe yönünde bilgiler geldi. Düşünsenize her soru için 20 TL.








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