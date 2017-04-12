Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

yanlış fırça ve yanlış fırçalama bakın neye sebep oluyor!

YANLIŞ FIRÇA VE YANLIŞ FIRÇALAMA BAKIN NEYE SEBEP OLUYOR!

Yrd. Doç. Dr. Serap Karakış Akcan, yanlış fırça ve yanlış yöntemlerle yapılan diş temizliğinin dişetlerinde travma, dişeti çekilmesi, açığa çıkan kök yüzeylerinde aşınmalar ve sıcak ile soğuğa karşı artan hassasiyetlere neden olabileceğini dile getirdi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:30
Puan Ver : Yanlış Fırça Ve Yanlış Fırçalama Bakın Neye Sebep Oluyor!(9/10)6


Yanlış yöntem ve yanlış sertlikte diş fırçası kullanımının diş ve diş eti üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Serap Karakış Akcan, yanlış fırça ve yanlış metotlarla diş fırçalanmasının dişetlerinde travma yaratarak dişeti çekilmesine, açığa çıkan kök yüzeylerinde aşınmalara ve sıcak ile soğuğa karşı artan hassasiyetlere yol açabileceğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Akcan, "Yanlış metot ile diş fırçalanması yetersiz mekanik plak kontrolü ve neticesinde dişeti hastalığının gelişmesi ve ilerlemesi ile de sonuçlanabilmektedir" şeklinde konuştu.



Diş fırçalarının dişler üzerinde yer alan eklentilerin mekanik olarak uzaklaştırılması amacıyla kullanıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Serap Karakış Akcan, "Diş fırçalamada ağız içerisinde yer alan tüm dişlerin yanağa veya dudağa bakan ön yüzeyleri ile ağız boşluğuna bakan iç yüzeylerinin ve arka grup azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerindeki eklentilerin uzaklaştırılması amaçlanır" dedi.



 



kaynak:sabah



 



 








Etiketler: Yanlış  Fırça  Ve  Yanlış  Fırçalama  Bakın  Neye  Sebep  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER