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yanlış emzirme 4 yaşındaki bebeğin canına mal oldu

YANLIŞ EMZİRME 4 YAŞINDAKİ BEBEĞİN CANINA MAL OLDU

Başkent'te yanlış pozisyonda emizirilen bebek, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:23
Puan Ver : Yanlış Emzirme 4 Yaşındaki Bebeğin Canına Mal Oldu(7/10)8


Olay, gece saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ulubey Mahallesi 863/3. Sokak üzerindeki 13 numaralı evde yaşayan 4 çocuklu Suriyeli ailenin fertleri, saat 00.00 sıralarında uyudu. Gece saatlerinde Fatıma E.'yi (4) emzirmek için uyanan anne Takrid E. (22), bir süre sonra bebeğin hareket etmediğini fark ederek, eşi Abdülcelil E.'yi uyandırdı.



Abdülcelil E.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerin ardından bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Belirlemelere göre; bebeğin yanlış pozisyonda emzirme sonucunda nefessiz kalarak öldüğü öğrenildi. Bebeğin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga götürüldü.



 



kaynak:sabah








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