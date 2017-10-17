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YANINDA ÇALIŞTIĞI BESİCİYİ ÖLDÜREN AFGAN ÇOBANDAN TECAVÜZ SAVUNMASI


Yanında Çalıştığı Besiciyi Öldüren Afgan Çobandan Tecavüz Savunması
Tarih : 17 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Yanında Çalıştığı Besiciyi Öldüren Afgan Çobandan Tecavüz Savunması(10/10)6

Kayseri'de besici, 42 yaşındaki Rufan Demirci'yi 36 yerinden bıçaklayarak öldüren Afgan çoban 17 yaşındaki N.A., ilk duruşmada cinayeti itiraf ederken ahır sahibini kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

CİNAYETİ SOĞUK KANLILIKLA ANLATTI

Olay, Pınarbaşı İlçesi Uzunyayla Şerefiye Köyü'nde geçen 25 Mart'ta meydana geldi. Yurda kaçak giren Afganistan vatandaşı N.A., ahır sahibi Rufan Demirci'yi 36 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet suçundan 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve bugün görülmeye başlanan davada Ankara Sincan Çocuk Cezaevinden Sesli ve Görüntülü (SEGBİS) ile davaya katılan N.A işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.

"AHIRDA TECAVÜZ ETMEK İSTEDİ"

N.A. tercüman eşliğinde verdiği savunmasında şöyle dedi:

Pınarbaşı İlçesi'ne geldiğimde Rufan Demirci beni çoban olarak işe aldı. 7 gün yanında çobanlık yaptığım Rufan Demirci bir gece beni uykudan kaldırarak bana tecavüz etti. Param olmadığı ve kimseyi tanıyamadığım için polise giderek şikayetçi olamadım. Olay günü koyunları yaydıktan sonra ahıra döndüğümde 'Koyunlardan biri eksik, seni öldüreceğim' dedi. Ben de bunun üzerine korktum ve çalışmayacağımı söyledim. Ahırda eline aldığı bıçakla bana tecavüz etmeye kalktı. Elindeki bıçağı hamle yaparak aldım ve defalarca sapladım. Ne kadar bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Serbest kalmak istiyorum.

"EVİMİZDE KENDİ ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKTIK"

Öldürülen adamın 20 yıllık eşi Azerbaycan vatandaşı Hahujevay Demirci ise ifadesinde, olayı görmediğini söyledi. Demirci, şüphelinin cinayetten 7 gün önce çoban olarak işe girdiğini anlatırken, şöyle dedi:

Evin arkasındaki çoban odasında kalıyordu. Eşimle kavga veya tartışma içerisinde hiç girmediler. Türkçe bilmediği için çok fazla iletişim kuramıyorlardı. Evimizde kendi çocuğumuz gibi baktık. Mahkemede söylediği tecavüz iddiası yalandır en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

TECAVÜZ İDDİASININ TESPİTİ İÇİN ADLİ TIBBA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve genç çobanın tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na başvurulması için duruşmayı erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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