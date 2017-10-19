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Yangınlarla Boğuşan ABD'de Hepatit A Salgını Büyüyor: 19 Ölü

YANGINLARLA BOĞUŞAN ABD'DE HEPATİT A SALGINI BÜYÜYOR: 19 ÖLÜ

ABD'nin büyük yangınlarla gündeme gelen Kaliforniya eyaleti şimdi de Hepatit A salgınıyla karşı karşıya. Hepatit A salgınında ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Yangınlarla Boğuşan Abd'de Hepatit A Salgını Büyüyor: 19 Ölü(10/10)6

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde büyük yıkıma neden olan orman yangınlarından sonra Hepatit A salgını başladı.

19 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Kaliforniya Valisi Jerry Brown'un acil durum ilanından bir hafta sonra Hepatit A salgınında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

VİRÜS, 500'DEN FAZLA KİŞİYE BULAŞTI

Eyalette geçen kasım ayından bu yana çoğu evsiz 500'den fazla kişiye Hepatit A virüsünün bulaştığı ifade ediliyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Brown, hafta sonu Hepatit A salgınını önlemek amacıyla California eyaletinde Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da acil durum ilan etmişti.

SOKAKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANMIŞTI

San Diego'da geçen ay Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentte bazı bölgelerin düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.

Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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