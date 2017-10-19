YANGINLARLA BOĞUŞAN ABD'DE HEPATİT A SALGINI BÜYÜYOR: 19 ÖLÜ
ABD'nin büyük yangınlarla gündeme gelen Kaliforniya eyaleti şimdi de Hepatit A salgınıyla karşı karşıya. Hepatit A salgınında ölenlerin sayısı 19'a çıktı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde büyük yıkıma neden olan orman yangınlarından sonra Hepatit A salgını başladı.
19 KİŞİ ÖLDÜ
Yetkililer, Kaliforniya Valisi Jerry Brown'un acil durum ilanından bir hafta sonra Hepatit A salgınında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.
VİRÜS, 500'DEN FAZLA KİŞİYE BULAŞTI
Eyalette geçen kasım ayından bu yana çoğu evsiz 500'den fazla kişiye Hepatit A virüsünün bulaştığı ifade ediliyor.
ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ
Brown, hafta sonu Hepatit A salgınını önlemek amacıyla California eyaletinde Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da acil durum ilan etmişti.
SOKAKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANMIŞTI
San Diego'da geçen ay Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentte bazı bölgelerin düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.
Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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