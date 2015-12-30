YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN CANINI HİÇE SAYDI
Bitlis'te parfüm ve giyim malzemesi satılan bir tuhafiyede çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, bir itfaiye memurunun canını ortaya koyarak yanan dükkanın içerisine girmesi 'Günün kahramanı' yorumlarına neden oldu.
Kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda bulunan parfüm ve giyim malzemesi satılan bir tuhafiyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle üst katlara sıçrayan alevler, paniğe neden oldu. Yangında iş yerindeki parfüm şişelerinin patlamasıyla çıkan sesten dolayı, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, bir itfaiye memurunun canını ortaya koyarak yanan dükkanın içerisine girip yangını söndürmek istemesi 'kahraman' yorumlarına neden oldu. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemli alındı.
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