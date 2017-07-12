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YANGINI BIRAKTI, ORTALIĞI KARIŞTIRDI! SAĞLIKÇILAR KORKUDAN KAÇTI


Yangını bıraktı, ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılar korkudan kaçtı
Tarih : 12 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Yangını Bıraktı, Ortalığı Karıştırdı! Sağlıkçılar Korkudan Kaçtı(5/10)1

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında ilginç anlar yaşandı.

ARKADAŞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre, bir orman çalışanı, geçtiğimiz günlerde Menderes'te ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında arkadaşları S.S'nin böbrek taşı düşürdüğünü belirterek, o bölgede tedbir amaçlı bulunan 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

SAĞLIKÇILARA HAKARET ETTİ

S.S'nin bulunduğu Deliömerli Mahallesine giden sağlık ekipleri, hastanın bir hastaneye sevkinin uygun olacağını kararlaştırdı. Bu sırada hasta sağlık çalışanlarına hakaret etti.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ ETTİ

Olayın ardından jandarmaya başvuran sağlık çalışanlarından S.K, "S.S. önce arkadaşım D.B'yi sonra da beni ittirdi. Arkasından koşup sakinleştirmeye çalıştık fakat yine aynı şekilde hakaret etti. Daha sonra belinden silahını çıkardı ve bize doğrulttu. Korkudan ambulansa bindik, havaya ateş etti ve silahlı bize doğrulttu. 112 aracındaki diğer arkadaşımız aracımızı hareket ettirdi ve hemen oradan ayrıldık." şeklinde ifade verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

112 Acil Servis ekibinde yer alan S.K, B.Ç. ve D.B, söz konusu kişiden şikayetçi oldu.

Öte yandan S.S. hakkında devam eden adli soruşturmanın yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde de idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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