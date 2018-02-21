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Yangında evdeki tüm eşyalar kül oldu, bir tek Türk Bayrağı yanmadı

YANGINDA EVDEKİ TÜM EŞYALAR KÜL OLDU, BİR TEK TÜRK BAYRAĞI YANMADI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında kül olan eşyaların arasında kalan Türk Bayrağı'nın yanmaması şaşkınlık yarattı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Yangında Evdeki Tüm Eşyalar Kül Oldu, Bir Tek Türk Bayrağı Yanmadı(6/10)2

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken bir tek Türk bayrağı sağlam kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ FARKETTİ

Yangın, Yeni Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. Ali Sevinç'e ait evde çıkan yangına Devrek Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin bir odasındaki eşyalar tamamen yandı. Oda içinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye eri Abdürrahim Karakuş, sehpanın üzerinde bulunan Türk bayrağının yanmadığını fark etti.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Bayrağı alan Karakuş, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Karakuş bayrağı görünce çok şaşırdığını söyleyerek, "Bir odada çıkan yangını diğer odalara sıçramadan söndürdük. Bu odada her şey kül olmuştu. Ancak tüylerimizi diken diken eden bir olayla karşılaştık. Biz daha önce yangınlarda Kuran-ı kerim yazılarının yanmadığına defalarca şahit olduk. Ancak kağıttan olan Türk Bayrağı'nın yanmadığına ilk kez şahit olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in çarpıştığı şu anlamlı günlerde Türk Bayrağı'nın yanmaması bayrağımızın kutsal olduğunu bir kez daha gösterdi. Kutsal Türk bayrağımızın yanmaması bizi gerçekten duygulandırdı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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