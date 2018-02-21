YANGINDA EVDEKİ TÜM EŞYALAR KÜL OLDU, BİR TEK TÜRK BAYRAĞI YANMADI
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında kül olan eşyaların arasında kalan Türk Bayrağı'nın yanmaması şaşkınlık yarattı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken bir tek Türk bayrağı sağlam kaldı.
İTFAİYE EKİPLERİ FARKETTİ
Yangın, Yeni Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. Ali Sevinç'e ait evde çıkan yangına Devrek Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin bir odasındaki eşyalar tamamen yandı. Oda içinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye eri Abdürrahim Karakuş, sehpanın üzerinde bulunan Türk bayrağının yanmadığını fark etti.
"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"
Bayrağı alan Karakuş, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Karakuş bayrağı görünce çok şaşırdığını söyleyerek, "Bir odada çıkan yangını diğer odalara sıçramadan söndürdük. Bu odada her şey kül olmuştu. Ancak tüylerimizi diken diken eden bir olayla karşılaştık. Biz daha önce yangınlarda Kuran-ı kerim yazılarının yanmadığına defalarca şahit olduk. Ancak kağıttan olan Türk Bayrağı'nın yanmadığına ilk kez şahit olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in çarpıştığı şu anlamlı günlerde Türk Bayrağı'nın yanmaması bayrağımızın kutsal olduğunu bir kez daha gösterdi. Kutsal Türk bayrağımızın yanmaması bizi gerçekten duygulandırdı" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
- Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
- Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
- 2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
- Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar