

Alınan bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde ikamet eden Meryem ve Muzaffer Bulut çifti, Söke'deki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları Zeynep (3), Yusuf (5) ve Sabri Bulut'u (8), kapısını kilitledikleri evde bırakarak, yeni taşınacakları evin temizliğini yapmaya gitti.







Bu sırada engelli kardeşlerin bulunduğu odadaki sobanın devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Sağlık ekipleri eve girdiğinde dumandan etkilenen 3 kardeşi baygın buldu. Söke Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kardeşten Zeynep ve Yusuf Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Sabri Bulut ise Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.







Amca Mehmet Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen çocukların zehirlendiğini ifade ederek, "Ailenin maddi durumu iyi değil. Engelli ve bakım paralarıyla geçiniyorlar' diye konuştu.