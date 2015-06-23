YANGINA KIZDI INSTAGRAM'I ENGELLEDİ
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bulunan 143 metre yüksekliğindeki Koryo Oteli'nde çıkan yangının fotoğraflarının Instagram'dan yayınlanması Kim Jong-un'u kızdırdı.Dün Instagram'a girmek isteyen kullanıcılar uygulamanın engellendiği mesajı ile karşılaştı.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bulunan 143 metre yüksekliğindeki Koryo Oteli'nde çıkan yangının fotoğraflarının Instagram'dan yayınlanması Kim Jong-un'u kızdırdı.Dün Instagram'a girmek isteyen kullanıcılar uygulamanın engellendiği mesajı ile karşılaştı.
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