Iğdır'da, oto kiralama ve bilet satış ofisi bulanan Muhsin Yıldırım'a ait iş yerinde gece yarısı yangın çıktı.Yangının önce elektrik kontağından çıktığı söylendi. Sabah iş yerine birkaç dükkan uzaklıktaki başka bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen Yıldırım, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

ESKİ ÇALIŞANININ İŞ YERİNİ KUNDAKLADIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin eski çalışanlarından Murat Giden tarafından kundaklandığını gören Yıldırım, "Yıllarca yanımda çalıştı ve her sıkıştığında yanıma gelip harçlığını verdim. Su ve elektrik parasını ödedim. Neden böyle yaptı anlayamadım" dedi. Kamera kayıtlarına göre saat 02.00 sıralarında Dr. Sadık Ahmet caddesine gelen Murat Giden kaldırım taşı ile camını kırdığı iş yerine molotof kokteyli atarak dükkanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada