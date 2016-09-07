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yandex'ten reklam engelleyici yazılım çözümü

YANDEX'TEN REKLAM ENGELLEYİCİ YAZILIM ÇÖZÜMÜ

Yandex, kullanıcıların hangi tür reklamları neden engellediğini tespit edebilecek yeni bir teknolojiyi kullanıma sundu.

Tarih : 07 Eylül 2016, 10:19
Puan Ver : Yandex'ten Reklam Engelleyici Yazılım Çözümü(6/10)7


Yandex, kullanıcıların hangi tür reklamları neden engellediğini tespit edebilecek yeni bir teknolojiyi kullanıma sundu.



 



Yandex Android için geliştirdiği mobil tarayıcının alfa sürümüne kullanıcıların rahatsız edici reklamları şikayet edebileceği bir buton yerleştirdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ekranı tamamen kaplayan ve istenmeyen reklamları engelleyebilecekler. Ayrıca bu özellik ile Yandex, sahip olduğu yapay zeka ile kullanıcıların hangi tip reklamlardan rahatsız olduğunu gerçek zamanlı olarak öğrenerek benzer reklamların da engellenmesini sağlayacak. Yandex ayrıca bu özellik ile elde ettiği geri bildirimleri reklam verenler ve yayınlarla paylaşarak daha etkili ve kullanıcıyı rahatsız etmeyecek reklam kampanyaları düzenlenmesinin de önünü açmış olacak.



Yandex'in mobil tarayıcısına eklediği şikayet butonu ayrıca reklam engelleyici yazılımlara bir alternatif oluyor. Yandex'in bir yandan kullanıcıları rahatsız etmeyen, bir yandan da yayıncıları zarara uğratmayan bir reklam çözümü geliştirme stratejisinin bir ürünü olan şikayet butonu ile kullanıcıların hangi reklamları, neden engellediği Yandex'in öğrenebilen yapay zekası ile anlaşılabilecek. 2015'in Ekim ayından itibaren Yandex.Browser'ın masaüstü sürümünde reklam engelleyici yazılım kullananların %20 oranında arttığını da açıklayan Yandex, tüm reklamları engelleyen bu tip yazılımların yayıncılara etkisini azaltmayı hedefliyor. Geliştirilen yeni çözüm ile daha verimli reklam kampanyalarının yapılabilmesi mümkün olacak.



OpenOffice kepenk mi indiriyor?








Etiketler: Yandex  Ten  Reklam  Engelleyici  Yazılım  Çözümü    haber

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